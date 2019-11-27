السعودية اليوم / تحذيرات من عواصف وطقس قاس في ولايات الغرب الأمريكي



واشنطن 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الامريكية من عاصفتان شتويتان قويتان ستجتاحان ثلثي غرب الولايات المتحدة اليوم وقد تؤديان إلى تعطيل خطط السفر لملايين الأمريكيين على الطرق السريعة وعبر رحلات الطيران.

وقالت الهيئة إن‭‭ ‬‬العاصفة الأولى تتحرك عبر أعلى منطقة الغرب الأوسط حيث من المتوقع أن تجتاح أنحاء من أيوا ويسكونسن ومينيسوتا مصحوبة بثلوج، محذرة من‭‭ ‬‬احتمال هبوب رياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترًا في الساعة وعواصف ممطرة عبر مساحة واسعة من وسط الولايات المتحدة من غرب تكساس مرورًا بميزوري ووصولاً إلى أوهايو.

وأوضحت الهيئة إن العاصفة الثانية تشتد كثافتها بسرعة وتتجه نحو أوريجون وشمال كاليفورنيا حيث من المتوقع أن تصاحبها رياح مدمرة وأمواج مرتفعة وثلوج كثيفة على الجبال يصل ارتفاعها إلى 120 سنتيمترًا.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون العاصفة مصحوبة أيضًا بأمطار غزيرة مما ينذر بحدوث فيضانات في أنحاء من جنوب كاليفورنيا من سان دياجو إلى لوس انجليس.

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19:17ت م

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