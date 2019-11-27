السعودية اليوم / وزير الكهرباء المصري يلتقي وزير التنمية الاقتصادية الطاجيكي



القاهرة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر اليوم وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي نعمة الله حكمة الله زاده والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل دعم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانيات فتح مجالات للاستثمار والتعاون بين البلدين في العديد من المشروعات المختلفة، وخاصة الطاقة الشمسية.

// انتهى //

19:13ت م

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