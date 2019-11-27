السعودية اليوم / محافظ بدر يُدشن ورشة عمل التخطيط الحضري للمدن



المدينة المنورة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

دشن محافظ محافظة بدر، خالد الضويان ورشة عمل التخطيط الحضري للمدن، التي استضافتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة الملكية بمدينة ينبع، بحضور عدد من المختصين ومدراء الجهات الحكومية بالمحافظة.

وتهدف الورشة إلى التجديد الحضري للمدن، وتخطيط الكثافة السكانية والتوزيع المتوازن مع الحفاظ على المناطق الأثرية بالمحافظة،وتمحورت الورشة حول أربعة محاور تتمثل في دراسة الخدمات وتوزيعها، والإرتقاء بالهيكل العمراني القائم، وارتفاع المباني وطابعها العمراني، وتخطيط وتصميم الشوارع السكنية.

وفي بداية الورشة استعرضت الهيئة الملكية بينبع تجربتها في التخطيط الحضري.

وأكد مدير إدارة التخطيط العمراني بالهيئة المهندس فيصل السريحي أن عوامل النجاح تعتمد على وجود خطة عامة للمدينة تنظم أعمال جميع الجهات المشاركة في التطوير، وتمثل المرجع لتخطيط وجدولة المشاريع، مبيناً أن انتهاج أسلوب الإدارة الشاملة وتحديث إجراءات العمل الإدارية لتنظيم الأعمال بين الإدارات لمراقبة تنفيذ المشاريع يسهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة للسكان.

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18:55ت م

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