السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تكمل استعداداتها لموسم الأمطار



ظهران الجنوب 30ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

واصلت بلدية ظهران الجنوب استعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام من خلال وضع خطة متكاملة واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمعالجة تجمعات مياه الأمطار .

وأكملت البلدية ممثلة في إدارتي الشؤون الفنية والخدمات وقسم الحركة والصيانة كافة استعداداتها اللازمة من حيث جاهزية محطات الضخ و تصريف مياه الأمطار والسيول ،وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة بسحب المياه وتجهيز فرق ثابتة والانتهاء من تنظيف قنوات التصريف، وتكثيف عمليات الصيانة الدورية لمكائن الشفط و إزالة العوائق من العبارات المؤدية إلى خزانات التجمع.

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18:55ت م

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