السعودية اليوم / مدني القرى ينفذ فرضية في إحدى مدارس المحافظة



الباحة 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

نفّذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة القرى اليوم, تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ والإخلاء في ابتدائية الاطاولة بالمحافظة, بحضور مدير الدفاع المدني بالقرى المقدم سامي الزهراني, وبمشاركة جميع الجهات الحكومية بالمحافظة .

وبيّن المقدم الزهراني , أن الفرضية بدأت ببلاغ تلقته الإدارة يفيد باشتعال النار في احدى الفصول بالدور الثاني من مبنى المدرسة المكون من ثلاثة أدوار, وجرى إخلاء طلاب المدرسة عن طريق مشرفي الأمن والسلامة بالمدرسة حتى وصول فرق الدفاع المدني, في حين تم اكتشاف الحالة والسيطرة عليها والحيلولة دون امتداد النار لمبنى المدرسة, وقد نجم عن الحالة إصابة ثلاثة طلاب باختناقات بسيطة, تم التعامل معها في نفس الموقع, في حين جرى إخلاء إصابتين للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر السعودي وحالتهم خطرة .

وأكد مدير الدفاع المدني محافظة القرى بأن الفرضية نفذت بآلية تحاكي حادث حقيقي لإعطاء تصور افتراضي عن الإجراءات العملياتية الواجب اتباعها من مسؤولي السلامة بالمدرسة, لاسيما وأن موقع الحادث من المواقع المهمة والحيوية التي تضم تجمعًا بشريًا, بالإضافة إلى كون الفرضيات من متطلبات التدريب على رأس العمل لفرق الدفاع المدني .

وفي نهاية الفرضية, قدّم المقدم سامي الزهراني شكره وتقديره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, والاشراف التربوي بمحافظة القرى, وللقائمين على تنفيذ الفرضية, حيث عقد اجتماعًا مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية, وتم التأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة.

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18:52ت م

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