السعودية اليوم / تتويج كشافة تعليم وادي الدواسربالمستوى الذهبي في الخرج والليث



وادي الدواسر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

تُوجت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، مُشاركتها في مهرجانات التعليم للتربية الكشفية لمرحلة الكشاف المتقدم في محافظة الليث ، ولمرحلة الفتيان في محافظة الخرج التي اختتمت اليوم، بالحصول على المستوى الذهبي في كلا المناسبتين التي شاركت فيها إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة .

وعبّر مدير التعليم بالمحافظة الدكتور أحمد بن خضران العُمري، عن اعتزازه بما قدمه هؤلاء الكشافة الذين مثّلوا الإدارة من متوسطة أُحد ومتوسطة مواهب الوادي ، وثانوية الخماسين وثانوية عمرو بن العاص ، في تلك المهرجانات من مستوى مميز، وبارك للأسرة التعليمية والكشفية ذلك الإنجاز الذي يضاف للمنجزات المستمرة لكشافة المحافظة على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ مؤكداً أهمية مثل تلك المناسبات الكشفية في تحقيق تطلعات ولاة الأمر لبناء جيل واعٍ يقوم بدوره تجاه مجتمعه ووطنه وفق رؤية وطن وفي ضوء طموحاته.

من جهته أكد رئيس النشاط الطلابي بالإدارة شارع بن محمد آل وديان على أهمية مثل تلك المهرجانات في تنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشافين في إطار تربوي ، والأرتقاء بمهارات وقدرات الكشافة المشاركين.

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18:42ت م

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