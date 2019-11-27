السعودية اليوم / الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف يشكر القيادة بمناسبة تعيينه أمينًا لمنطقة الرياض



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو أمين منطقة الرياض عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة.

وقال سموه: "الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز - بمشيئة الله - لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض".

وثمن الجهود المثمرة التي قدمها معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس خلال مدة عمله أميناً لمنطقة الرياض، والإسهامات المتميزة في تحسين وتطوير القطاع البلدي.

وسأل الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد, الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به.

// انتهى //

18:42ت م

0252



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن, الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أمينًا لمنطقة الرياض.وأعرب سمو أمين منطقة الرياض عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة.وقال سموه: "الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز - بمشيئة الله - لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض".وثمن الجهود المثمرة التي قدمها معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس خلال مدة عمله أميناً لمنطقة الرياض، والإسهامات المتميزة في تحسين وتطوير القطاع البلدي.وسأل الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد, الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به.// انتهى //18:42ت م0252

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