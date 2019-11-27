السعودية اليوم / طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة يزورون مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض



الرياض 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم، وفداً من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة العميد البحري الركن طارق بن خلفان الزعابي، وذلك في مقر مركز التحالف بالرياض.

وتأتي هذه الزيارة في سياق التبادل المعرفي بين الدول الأعضاء في التحالف فيما يخدم محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح مفصَّل عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيقه كافة الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية.

وأكد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يرتكز على القيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد اللواء المغيدي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وبما لها من تجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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18:23ت م

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