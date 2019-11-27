السعودية اليوم / "مراجعة نتائج الاختبارات الدولية والوطنية" ورشة عمل بتعليم الشرقية



الخبر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية اليوم، ورشة عمل بعنوان "مراجعة نتائج الاختبارات الدولية والوطنية"، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، وذلك بمقر مدارس التربية الأهلية بالخبر.

وأكد الشلعان حرص الوزارة وسعيها المستمر لتجويد مخرجات التعلم وتحسين النواتج، مبيناً أن الورشة تأتي لاستعراض نتائج الاختبارات الدولية والوطنية ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة وعلى مستوى مكاتب التعليم والمدارس، وصولا للرفع من مستوى أداء نظامنا التعليمي وتحسين عمليات التعلم والتحصيل الدراسي.

وأشار إلى أن هذه الورشة سيعقبها ورش على مستوى مكاتب التعليم وورش على مستوى المدارس لمقارنة النتائج على مستوى المملكة، مع ضرورة وضع خطط تطويرية خاصة للمدارس ذات المستوى المنخفض .

وجرى خلال الورشة استعراض نتائج أداء طلاب وطالبات المنطقة الشرقية في الاختبارات التحصيلية وفي المسابقات الدولية وفي اختبار TIMSS2019.

// انتهى //

18:19ت م

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