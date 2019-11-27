السعودية اليوم / مدير تعليم الحدود الشمالية يتفقد قطاع العويقيلة التعليمي



عرعر 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 27 نوفمبر 2019 م واس

تفقد مدير التعليم في منطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم قطاع محافظة العويقيلة التعليمي يرافقه مدير إدارة الإشراف التربوي محمد العطيوي .

وشملت الزيارة عددا من المدارس بالمحافظة ، مطلعا على سير العملية التعليمية ،وتفقد المباني والمشاريع المدرسية بالعويقيلة .

// انتهى //

18:17ت م

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