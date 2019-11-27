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تقلبات جوية غدًا على عشر مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق حائل، القصيم، الشرقية والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والأجزاء الغربية والشمالية من منطقة الرياض.
ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.
وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة بينما ستكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.
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