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2019-11-27 برج خليفة يتزين بألوان العلم السعودي متابعات الخليج 365 - أبو ظبي احتفاء بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات العربية المتحدة، تزين برج خليفة بألوان العلم السعودي. Advertisements وكان ولي العهد قد وصل اليوم إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية. شارك الخبر







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