- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيديو.. قرقاش : لا عضيد أفضل من السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. قرقاش : لا عضيد أفضل من السعودية
متابعات الخليج 365 - أبو ظبي
أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش بالجهود التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير العلاقات الثنائية.
وقال قرقاش إن زيارة ولي العهد إلى الإمارات تحمل رسائل مهمة وتؤكد رسوخ العلاقات بين البلدين، مضيفًا أنه ” لا عضيد أفضل من السعودية ولا شريك أفضل من الإمارات”.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصل اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قرقاش : لا عضيد أفضل من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.