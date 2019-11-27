شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: زيارة ولي العهد للإمارات ضربت محاولات محور الشر والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 خالد الزعتر أوضح الكاتب السعودي "خالد الزعتر"، أن التطور المستمر في العلاقة بين السعودية والإمارات، حائط صد لمحاولات دول محور الشر التي تحاول إفشال ضرب العلاقة بين البلدين.

وقال "الزعتر"، في تغريدة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "التطور الحاصل المستمر في العلاقة السعودية الإماراتيه يغيض دول محور الشر التي حاولت وفشلت في ضرب العلاقة بين البلدين ومحاولة دق إسفين بين الرياض وأبوظبي ، هم لايحاولون ضرب العلاقة بين البلدين بقدر مايحاولون ضرب مشروع الإستقرار الذي تقوده الرياض وأبوظبي".

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