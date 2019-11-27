شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظات وصول محمد بن سلمان إلى قصر الوطن والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكان قرقاش كتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أهلا وسهلا بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في بلده الإمارات وبين إخوانه وأهله". Advertisements وتابع "أهلا بالشقيق والعضيد والشريك والحليف والمحب، أهلا بالذي يقود رؤية ملهمة طموحة بحجم بلده وثقلها". واختتم" أهلا بالسعودية في الإمارات".

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