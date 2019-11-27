السعودية | أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:22 مساءً, 27 نوفمبر 2019 م المناطق_واس أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي .

وحث معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويوفقهما لكل خير.

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