محمد بن زايد يرحب بولي العهد : ضيفا عزيزا وكريما بين أهله

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رحب ولى عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع . وقال فى تغريدة على حسابه الرسمي عبر "تويتر: يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات..يحل ضيفا عزيزا وكريما بين أهله.

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