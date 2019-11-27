شكرا لقرائتكم خبر عن «مغردون »: دار زايد تستبشر بقدوم الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل
ودشن مغردون وسم #محمد_بن_سلمان_في_الامارات على الترند السعودي بما يفوق الـ 18 ألف تغريدة، مرحبين قدوم سموه الكريم بين الشعب الإماراتي الشقيق، في حين خصص الإماراتيين وسم #مرحباً_محمد_بن_سلمان_بدارك مستذكرين العلاقات الأخوية والمواقف الحكيمة بين الدولتين.
وقال المغرد الإماراتي عامر المري: دار زايد تستبشر بقدوم الخيّرين أمثال الأمير محمد بن سلمان، وطننا يعيش أفراح وطنية وسموه اعز من يجينا، مرحباً بكم في وطنكم وعند شعبكم وأهلكم وثق أنكم عند أكثر من يحبكم.
واستعرض مغرد آخر العلاقة بين الامارات والمملكة، قائلاً: المصير مشترك..معاً للأبد.. بكل الحب والتقدير والاحترام أهلاً وسهلاً بولي عهد المملكة.
وذكر المغرد مشعل البلوشي، أن جميع الأنظار تتجهه إلى الزيارة التاريخية للأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات لتبادل وتعزيز العلاقات الاستثنائية بين البلدين.
وأردف آخر، "يصعب على البعض فهم العلاقة بين الإمارات والسعودية لإنها تقوم على التكامل من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة ونهضة المنطقة".
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