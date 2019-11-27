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محمد بن زايد : يسرني الترحيب بأخي وصديقي محمد بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
رحب ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بزيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال ولي عهد أبو ظبي: يسرني الترحيب بزيارة أخي وصديقي محمد بن سلمان إلى بلده الثاني الإمارات.. يحل ضيفًا عزيزًا وكريمًا بين أهله.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع في وصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في زيارة رسمية.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.
كما كان في الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.
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