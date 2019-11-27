شكرا لقرائتكم مقاتلات إماراتية ترافق طائرة ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-27 مقاتلات إماراتية ترافق طائرة ولي العهد فور دخولها المجال الجوي متابعات الخليج 365 - الرياض تصوير: بندر الجلعود رافقت الطائرات الحربية الإماراتية طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فور دخولها المجال الجوي الإماراتي. Advertisements ووصل ولي العهد إلى أبو ظبي اليوم في مستهل زيارة رسمية يرأس خلالها الجانب السعودي في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. وهذه هي الزيارة الثانية لولي العهد خلال عام حيث سبق وأن زار الإمارات في نوفمبر الماضي. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات إماراتية ترافق طائرة ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.