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مقاتلات إماراتية ترافق طائرة ولي العهد

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2019-11-27

مقاتلات إماراتية ترافق طائرة ولي العهد

فور دخولها المجال الجوي

متابعات الخليج 365 - الرياض تصوير: بندر الجلعود

رافقت الطائرات الحربية الإماراتية طائرة ولي العهد الأمير فور دخولها المجال الجوي الإماراتي.

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ووصل ولي العهد إلى أبو ظبي اليوم في مستهل زيارة رسمية يرأس خلالها الجانب السعودي في اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وهذه هي الزيارة الثانية لولي العهد خلال عام حيث سبق وأن زار الإمارات في نوفمبر الماضي.

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