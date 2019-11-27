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2019-11-27 فيديو.. موكب الأمير محمد بن سلمان في أبو ظبي متابعات الخليج 365 - الرياض وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أبو ظبي في زيارة رسمية لبحث تعزيز التعاون المشترك من خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي. شارك الخبر







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