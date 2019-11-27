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بأمر الملك .. ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

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2019-11-27

بأمر الملك .. ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- أمرًا ملكيًا كريمًا بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

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وأوضح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أنّ الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أدام الله عزهما- للنيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة.

سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.

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