دلما ملحس.. السعودية الأولى في مهرجان الدرعية للفروسية

2019-11-27

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تنتظر دلما ملحس أن تدخل التاريخ بكونها ستنافس لأول مرة في المملكة في ديسمبر القادم، وبهذا تضيف أول متسابقة تمثل المملكة في حدث أولمبي، علامة فارقة، في مسيرتها الرياضية، من خلال انضمامها إلى المنتخب السعودي للفروسية في مهرجان الدرعية للفروسية المقبل.

فازت دلما بميدالية برونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافورة، وقالت في حوار مع Abouther، إنها متحمسة للغاية للتنافس في بلدها، متابعة: إنه موعد كنت أحلم به لفترة طويلة جدًا، ستكون هذه المرة الأولى التي أتنافس فيها على أرضي، شاركت في بطولات عدة في العالم، لكن هذه المرة هي الأولى في وطني الذي أعتز به.

من المتوقع أن يحضر نحو 1500 زائر، وسيمثل الحدث دفعة كبيرة لرياضة الفروسية للإناث، وقالت دلما: يجب على جميع محبي ركوب الخيل العالميين أن يأتوا لمشاهدة الحدث القادم، والاستفادة من التأشيرات السياحية الأخيرة التي أطلقتها المملكة.

وواصلت: حضرت الحدث الافتتاحي العام الماضي كمتفرجة، وبصراحة انبهرت بالأمر، شخصيًا كنت جزءًا من العروض في جميع أنحاء العالم، وما رأيته كان مميزًا جدًا، حيث جسد الحدث، التاريخ والتراث وموهبة الحاضر وبناء المستقبل، ما جعله مزيجًا مميزًا للغاية.

بداية دلما مع الفروسية:

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بدأت دلما ركوب الخيل في سن الرابعة، ودربها دوتشيو برتولوتشي، المدرب السابق لفريق القفز الأولمبي الوطني في إيطاليا، بعمر 12 عامًا، في روما، ومنها انتقلت إلى لندن، ثم تدربت في فرنسا في مركز شانتيلي للفرسان.

في عام 2010، فازت دلما تحت تدريب روجر إيف، بالميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأولمبية للشباب في سنغافورة بينما كانت تتنافس في الفئة العمرية من 14 إلى 18 عامًا، مما يجعلها صاحبة المركز الرياضي الثالث الوحيد في تلك المرحلة الذي فازت بميدالية أولمبية.

تتحدث دلما العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم ترشيحها للتنافس في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن، حيث أهلها الفوز بميدالية برونزية على الحصول على بطاقة أولية للجنة الأولمبية الدولية.

مهرجان الدرعية للفروسية:

يُقام مهرجان الدرعية للفروسية، في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر وحتى 19-21 في مركز الدهامي للفروسية، وسط أجواء مفعمة بالحماس، وسيتوافد الحضور إلى هذه المنطقة التاريخية لمشاهدة 150 متسابقًا دوليًا.

النقاط التي يحرزها الفرسان سيتم احتسابها للتأهل إلى أولمبياد طوكيو وبطولة العالم للفروسية في سابقة هي الأولى من نوعها، وسيتنافس خلال الحدث الفرسان والفارسات من المملكة، إلى جانب المنافسين الدوليين في الفروسية وقفز الحواجز.

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