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محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي صماما أمان المنطقة
تنسيق عالي المستوى لتعزيز التعاون المشترك
متابعات الخليج 365 - الرياض
ترتبط المملكة والإمارات بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادات البلدين طبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.
وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.
وفي هذا السياق تأتي زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم لدولة الإمارات حيث سيلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في زيارة مهمة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك.
ويحرص ولي العهد وولي عهد أبو ظبي دومًا على دعم وتعزيز خصوصية العلاقة، والتكامل الثنائي، بين البلدين برؤية واعية للتعامل المستجدات الراهنة، وبحرص كبير متماسك على وحدة الصف العربي والخليجي بما يضمن أمن المنطقة واستقرار بلدانها.
ويحمل ولي العهد وولي عهد أبو ظبي على عاتقهما استراتيجية شمولية توثق عمق العلاقة الأخوية وتعزز ميثاق التعاون والمصير المشترك، وبحث التطورات المستجدة في المنطقة بما يحقق مزيدا من الاستقرار ويعكس وحدة التوجه والمواقف المترابطة والرؤى المشتركة تجاه مختلف القضايا خاصة ما يتعلق بالوضع في اليمن والتنسيق المشترك لقيادة عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية.
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