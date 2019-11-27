- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم فيصل آل مقرن : الثقة الملكية حافز لبذل الجهد والعطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيصل آل مقرن : الثقة الملكية حافز لبذل الجهد والعطاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
رفع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينًا لمنطقة الرياض.
وأعرب أمين الرياض عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة.
وقال سموه: “الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز، بمشيئة الله، لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض”.
كما ثمّن سموه الجهود المثمرة التي قدمها معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس خلال مدة عمله أمينًا لمنطقة الرياض، والإسهامات المتميزة في تحسين وتطوير القطاع البلدي.
وسأل سمو أمين منطقة الرياض الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيصل آل مقرن : الثقة الملكية حافز لبذل الجهد والعطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.