قصر الوطن .. صرح معماري فريد في قلب أبو ظبي

2019-11-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

يمثل قصر الوطن في أبو ظبي طرازًا معماريًا ومعرفيًا له طابع خاص بما يحتويه من أجنحة ومطاعم ومكتبات، أتيح للجمهور الاطلاع عليها مؤخرًا.

وبالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإمارات تم الإعلان عن إغلاق قصر الوطن أمام الجمهور من يوم 25 حتى يوم 27 من نوفمبر الجاري.

صرح معماري فريد

يقع المبنى الرئيسي لقصر الوطن ضمن مجمع يتميز بطابعه المعماري المستوحى من فنون العمارة العربية وفق رؤية معاصرة تجعل منه صرحًا معماريًا مثاليًا لاحتضان إرث معرفي قيّم يجسّد الرسالة الحضارية لدولة الإمارات، ويتيح قصر الوطن من خلال جولة الزوار تجارب إنسانية غنية تبرز تاريخ دولة الإمارات وحاضرها بأبعاده الحضارية والمعرفية.

القاعة الكبرى

تعد القاعة الكبرى القلب المعماري لقصر الوطن بطول وعرض يبلغان 100 متر والتي تتميز بتصميمها الهندسي الفريد والمتوَجة بقبة تضفي عليها طابعًا من التناغم والتوازن الذي يرمز بدوره إلى الاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الحكيمة كونه مكان استضافة الزيارات الرسمية والاجتماعات.

ويبلغ قطر القبة الرئيسية 37 مترًا وارتفاعها 60 مترًا وهي واحدة من أكبر القباب في العالم حيث تم اعتماد تصميم هندسي في (القاعة الكبرى) يستند إلى تقسيم الجدران ضمن ثلاثة مستويات بهدف إظهار هيكل القاعة المستوى الأول بعلو 6.1 متر والثاني 15.5 متر والثالث 21 مترًا والتي يمكن الاطلاع على أدق التفاصيل المعمارية فيها من خلال أربعة مجسمات مكعبة تظهر هذه التفاصيل وتنوع الأنماط والأشكال حيث استوحيت ألوان جدران قصر الوطن من مياه الخليج ولونها الأزرق بالإضافة إلى اللون الأصفر المستوحى من الصحراء التي تعد جزءًا من تضاريس دولة الإمارات.

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مكتبة القصر

ويحتضن قصر الوطن بيت المعرفة الذي يلقي الضوء على العصر الذهبي للحضارة العربية وإسهاماتها في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية من علوم وفنون وآداب.

كما يحتفي قصر الوطن بثقافة المعرفة ويهدف إلى نشرها عبر استحضار الإسهامات العربية في بناء الحضارة الإنسانية على مر التاريخ ليسهم في تقريب المسافات بين الشعوب، حيث يحتضن مكتبة القصر التي تحتوي على مجموعة واسعة من المصادر المعرفية التي تُعنى بدولة الإمارات وتشمل المراجع المختصة بالجوانب التاريخية والجغرافية ومراحل تطور البلد في السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية.

تحتوي مكتبة القصر على أكثر من 50,000 كتاب من بينها 1900 كتاب نادر لتشكل وجهة أساسية للباحثين عن مصادر معرفية تعنى بدولة الإمارات وتشمل المراجع المختصة بالجوانب التاريخية والجغرافية ومراحل تطور الدولة في السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية وتضم مكتبة القصر وثائق تتطرق إلى عدد من المواضيع في فن العمارة والتاريخ وعلم الأحياء وعلم الأجناس البشرية.

المائدة الرئاسية

ويضم القصر المائدة الرئاسية التي تتيح للزوار التعرف على طريقة استضافة رئاسة الدولة لضيوف الإمارات من الشخصيات العربية والأجنبية البارزة التي تزور أبو ظبي حيث تضم القاعة 149,000 قطعة فضية وكريستالة مصممة خصيصًا لقصر الوطن.

كما يضم جناح الهدايا الرئاسية حيث يتم عرض الهدايا والدروع التي حصل عليها قادة الإمارات من الدول الصديقة والشقيقة والتي تجسّد العلاقات الودية التي تجمع الدولة بمختلف دول العالم.

تجربة فريدة

توفر جولة الزوار في قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي تجارب إنسانية غنية تتضمن جولات تعريفية ومعارض ثقافية، تتيح لزواره الاطلاع على الإبداعات المعمارية والتصميمية في القصر، فضلًا عن إثراء حصيلتهم الفكرية في قاعاته وبين جنباته.

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