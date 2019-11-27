شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبو ظبي)

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي ولي العهد، لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، وأعضاء السفارة.

عقب ذلك توجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في موكب رسمي إلى قصر الوطن.

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وقد أجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، فور وصول الموكب الرسمي، إلى مدخل قصر الوطن في أبو ظبي، حيث رافق الموكب مجموعة من الخيول، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية، فيما أدت فرق ألوانا تراثية ترحيباً بمقدم سمو ولي العهد.

وفي داخل قصر الوطن، صافح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أصحاب السمو الشيوخ، فيما صافح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أصحاب السمو والمعالي أعضاء الوفد الرسمي.

بعد ذلك، عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الاماراتي، ثم استعرض حرس الشرف.

تلا ذلك، التقطت الصور الرسمية بهذه المناسبة.

ثم تشرف أعضاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، وكبار المسؤولين بالسلام على سمو ولي العهد، وولي عهد أبو ظبي.