شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة.

وأوضح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجهاز النيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وحث المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ويوفقهما لكل خير.