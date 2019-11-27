شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 13 مواطناً من سيل وادي ردوم في عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أوضح المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد، أن مدني أبها باشر فجر اليوم (الأربعاء)، بلاغاً عن احتجاز 13 مواطناً خلف سيل بوادي ردوم والواقع جنوب مدينة أبها، وذلك إثر الأمطار المتلاحقة، حيث عملت فرق الدفاع المدني على إنقاذ المحتجزين، بمشاركة عدد من المواطنين ورجال الأمن الموجودين بالموقع، مع تقديم المساعدة اللازمة لهم ونقلهم إلى موقع آمن وهم بصحة جيدة.

ونوه السيد بأهمية اتباع ارشادات وتعليمات السلامة، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول خلال الحالة الممطرة وعدم المجازفة بعبورها.