شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يرعى انطلاق أعمال مؤتمر المخرجات التعليمية في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تُولي التعليم اهتماماً كبيراً لما للتعليم من دورٍ أساسي في تقدم المجتمعات.

وقال على هامش افتتاحه، مؤتمر المخرجات التعليمية في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030، الذي تنظمه كلية التربية بجامعة حائل، خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر 2019، في فندق الميلينيوم بالمدينة الجامعية تنتظر من هذا المؤتمر توصياته التي بإذن الله سنراها في أبنائنا مستقبلاً، وقد حققت ما نصبو إليه وفقاً لتطلعات قيادتنا الحكيمة.

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من جانبه، قال مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم: إن تبني جامعة حائل عقد هذا المؤتمر يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تستهدف إحداث تحوّل في برامج ومنظومات العمل المختلف، وقطاع التعليم إحدى القطاعات المستهدفة، والمملكة لن تخطو خطوات للوصول إلى مكانة عالمية مرموقة، إلا من خلال نظام تعليميّ قادر على مواكبة هذا الطموح بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومهندس الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف: إن عقد هذا المؤتمر الأول في موضوعه على مستوى الجامعات السعودية، يؤكد دور الجامعة وإسهامها في تطوير قطاع التعليم بالتعاون مع مقام وزارة التعليم، ومشاركة واسعة من الجامعات السعودية.

وأردف: نتطلع إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات عمليّة تسهم في تطوير مخرجات التعليم العام والعالي، ولا شك أن هذا تحدٍّ للوصول إلى أهداف المؤتمر، وأن تكون الأوراق العلمية التي ستقدم خلال ثلاثة أيام، وتصل إلى توجيه القرار في تطوير التعليم العام والعالي- وكليات التربية إحدى الكليات المستهدفة في هذا المؤتمر، وهي مصنع القيادات التعليمية- أن تكون مخرجاتها فاعلة وسنحقق تعليماً ذا جودة عالية.

من جانبه، ألقى الدكتور ماجد بن محيا الحيسوني وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، كلمة أكد فيها أن الجامعة تمثل دوراً مهماً في الحراك الأكاديمي والبحثي، وجامعة حائل تزخر بروزنامة من المؤتمرات النوعية والفعاليات العلمية بهذا العام الدراسي، ولما للكراسي العلمية من أهمية في شراكاتها المجتمعية، ومدلولها الحضاري في قيمتها البحثية وأثرها المعرفي ودورها في التنمية المستدامة، فستنظم الجامعة ملتقى المنح التنموي الشهر القادم، كما تتشرف الجامعة ممثلةً بالجمعية السعودية للدراسات الأثرية باستضافة وتنظيم مؤتمر المملكة العربية السعودية عبر العصور في الفصل الدراسي الثاني، واستمراراً لتنظيم الجامعة للمؤتمرات والفعاليات، فستنظم الجامعة هذا العام النسخة الثانية من المؤتمر السعودي للتمريض الذي حظي برعاية كريمة منكم في نسخته الأولى، وأضاف الحيسوني: وستنظم الجامعة خلال هذا العام الدراسي مؤتمراً بعنوان: «دور الشباب في الوقاية من الانحراف الفكري والسلوكي»، ومؤتمراً عن السمنة بالمجتمع السعودي.

وفي ختام حفل الافتتاح، كرّم أمير منطقة حائل المتحدثين في المؤتمر، وقدم مدير الجامعة هدية تذكارية للأمير.