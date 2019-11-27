شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الجوف: لا صحة لحادثة طعن طالبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أوضحت جامعة الجوف أنه لا صحة لما يتداول عن تعرض طالبة للطعن في مجمع كليات البنات في سكاكا. وقالت في تغريدة لها اليوم في حسابها الرسمي على تويتر: «إشارة إلى ما يُتداول حول حادثة طعن طالبة في مجمع كليات البنات في سكاكا؛ تؤكد ⁧جامعة الجوف⁩ أن حادثة الطعن غير صحيحة، وما حدث هو تعرض طالبة لنوبة تشنجات، وتأثرت إثر سقوطها ونُقلت إلى المستشفى، ‏وتابع مدير الجامعة حالتها مع مدير عام الشؤون الصحية حتى خروجها من المستشفى.».



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