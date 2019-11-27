شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب مدرسية من «سلمان للإغاثة» لأبناء اللاجئين السوريين في عمّان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء الأشقاء اللاجئين السوريين، من خلال المشروع التعليمي الذي أطلقه أخيراً، ليصل لمحطتة السادسة في العاصمة الأردنية عمان مستهدف عدد (2213) طالباً وطالبة.

وشمل هذا التوزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية والأقلام والأدوات الهندسية والفنية التي يحتاجها الطلبة من أبناء الأشقاء السوريين، شاملاً بذلك كافة الفئات العمرية من الابتدائي وحتى المرحلة الثانوية بمقاسات مختلفه تناسب الجميع، ويسير العمل على توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية وفق الخطط التي تم إعدادها مسبقاً، بحيث تغطي التوزيعات ما يزيد على 30 ألف طالب وطالبه من أبناء الأشقاء السوريين في الأردن.