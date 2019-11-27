شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان» تتوعد أي منشور ينتهك أنظمة «حماية الطفل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكدت هيئة حقوق الإنسان اتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة بحق أي شخص يقوم بنشر محتوى مخالف على وسائل التواصل الاجتماعي يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، خصوصاً في أنظمة الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ومكافحة التحرش، جاء ذلك عبر تغريدة لها على موقعها في «تويتر».



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.