شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إنقاص الوزن دون تمارين رياضية أو أدوية.. إليكي الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ربما يعاني كثيرون ليس فقط من السمنة ولكن من التمارين الرياضية التي يؤدونها للتخلص من الوزن الزائد أيضًا، لذلك وجد عدد من الأطباء طريقة للتخلص من الوزن الزائد من دون ممارسة الرياضة للذين لا يستطيعون القيام بها، ووجدوا أنه من الضروري تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتينات بكثرة مثل اللحم والدواجن والأسماك أو بدائلها مثل التوفو (الجبن النباتي)، الفاصوليا، البازلاء، الحمص، المكسرات، بذور شيا وبذور اليقطين والفول السوداني غير المملح وغيرها من الحبوب.

كما أنه يجب اتباع نظام غذائي في أوقات محددة. فمثلا يتناول الشخص خلال ثماني ساعات كمية السعرات الحرارية اليومية اللازمة للجسم، وعدم تناول أي طعام خلال 16 ساعة الباقية من اليوم. وهناك احتمال آخر وهو تناول 25% من كمية السعرات الحرارية اللازمة 3أيام في الأسبوع، وفي الأيام الأخرى تناول الطعام كالمعتاد ولكن من دون الإفراط بالأكل.

وقد دعا خبراء التغذية كل من يرغب بتخفيض وزنه الامتناع عن تناول المشروبات الغاذية والطاقة وينصحون مرضاهم بالنوم المنتظم والإبتعاد عن الإجهاد خلال اليوم.

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كيفية إنقاص الوزن دون تمارين رياضية أو أدوية.. إليكي الطريقة

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