شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة أحزاب اللقاء المشترك بالمهرة تعقد اجتماعها الدوري وتؤكد على وحدة الصف المهري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقدت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة المهرة امس الثلاثاء، بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، اجتماعها الدوري لمناقشة المستجدات على الساحة المحلية واليمنية بشكل عام.

ووفق بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع، وقف اللقاء الذي ترأسه وفق لائحة النظام الداخلي فرع الحزب الناصري بالمحافظة، على عدد من القضايا التي تهم محافظة المهرة.

قد يهمك ايضاً:

كيفية إنقاص الوزن دون تمارين رياضية أو أدوية.. إليكي الطريقة

وداعًا للصلع ..طرق بسيطة ومذهلة تحل مشكلتك وتخلصك من مشكلة تساقط الشعر

قتلته ثم قطعت جثته ووضعتها في ثلاجة المنزل.. امرأة ترتكب جريمة مروعة بحق ابن زوجها والسبب صادم (صورة)



بينهم محمد بن سلمان.. صحيفة اسرائيلية تفجر مفاجأة مزلزلة: ثلاثة رجال قادرين على إنقاذ العالم وحل جميع مشاكله! (الاسماء)



وأخيرًا.. النطق بالحكم على الداعية السعودي سلمان العودة



صادم : فتاة يمنية تخضع لعملية جراحية وعند فتح بطنها كانت المفاجأة المزلزلة للجميع ..لن تصدق ماتم العثور عليه (شاهد)



فنانة عربية مشهورة تقرر الانفصال وتتطلق من زوجها ليلة الزفاف.. لن تصدق ماهو السبب؟ (صورة)

الفنان السعودي عبدالله السدحان يُفاجئ الجمهور بعرض مُقتنياته الشخصية للبيع.. والسبب صادم للجميع؟ .. شاهدها بالـ(فيديو)



Advertisements

قتلت الطفلة لأجل شراء هدية لزوجها في عيد الحب!.. جريمة مروعة لا تخطر على بال!



بالصور: مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها من أحد المشاهير بعد أشهر من طلاقها.. لن تصدق من يكون؟ (شاهد)



ورد الآن .. الموت يفجع الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله



لينا الفيشاوي تفضح جدتها وتكشف حقيقة اللحظات الأخيرة لوفاة جدها فاروق

الرئيس التركي ”أردوغان” يثير ضجة داخل البيت الأبيض الأمريكي .. وواشنطن تتهمه بـ ”تجاوز به الخطوط الحمراء للولايات المتحدة” باتخاذه هذا القرار

مفاجأة : لن تصدق من هي زوجة إبليس ومن هم أولاده وما مهمة كل واحد منهم وأين تقع دولته وشكل حكومته! (تفاصيل مثيرة)

عاجل : الرئيس هادي يتفق مع الانتقالي على تعيين ”مهندس الانفصال” رئيسا للوزراء …لن تصدق من يكون؟ (الاسم +صورة)

زوجة أمير سعودي تخطف الأنظار بجمال فائق وأناقة تنافس خيوط الشمس.. ومصورة عالمية تلتقط لهما صور هزت المملكة (شاهد)



ورفعت قيادة أحزاب اللقاء المشترك بالمهرة، التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والشعب اليمني بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر و 30 من نوفمبر.

وبارك اللقاء المشترك بالمهرة، اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، مشددا على أهمية تنفيذ الاتفاق لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة والدفع بمسار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأكدت الأحزاب على أهمية وحدة الصف المهري، وضرورة تلاحم أبنائها في هذه الظروف الصعبة لانتزاع حقوق المحافظة.