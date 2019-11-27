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عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية هوية الملياردير اليهودي الشاب الذي يعمل فيما يشبه المستشار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة إن "آدم نويمان" - المدير السابق لشركة we work - ساعد "بن سلمان" و "جاريد كوشنر" كثيرًا.

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بينهم محمد بن سلمان.. صحيفة اسرائيلية تفجر مفاجأة مزلزلة: ثلاثة رجال قادرين على إنقاذ العالم وحل جميع مشاكله! (الاسماء)



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وقالت إن "نويمان" ساعد جاريد كوشنر - مستشار الرئيس الأمريكي - في إخراج النسخة النهائية مما يسمى "صفقة القرن" وقد أكد له قدرته على حل جميع المشاكل في العالم بما فيها الصراع العربي الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة أن "نويمان" الذي يبلغ من العمر 40 سنة ولد في إسرائيل، يعتبر من أهم أثرياء العالم حيث تبلغ ثروته 1.5 مليار دولار .

وتابعت: أبلغ زملاءه في الشركة أنه حاول إنقاذ المرأة السعودية من خلال العمل مع ولي العهد السعودي وأنه عرض عليه تقديم دروس توعوية للنساء في المملكة.

واستدرك: قال في لقاء آخر إن هناك 3 رجال مرشحين لإنقاذ العالم ، وهو محمد بن سلمان وجاريد كوشنر و هو .

وأكد أنه حور حدوث قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي التقى مع ستيفان هادلي - مستشار الأمن القومي السابق في إدارة جورج بوش - من أجل التقليل من الفوضى التي أحاطت بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد هذه القضية.