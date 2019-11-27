هل تذكرون معضولة عنيزة بسبب خطيبها عازف العود؟.. هذه آخر تطورات القضية – فيديو

نقضت محكمة العدل العليا في المملكة القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”معضولة عنيزة”، من خلال تحويلها إلى قاضٍ آخر في محكمة الأحوال الشخصية في محافظة عنيزة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل، محمد المطلق، في برنامج معالي المواطن الذي يبث على شاشة إم بي سي، إن القضية لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن نقض الحكم شكل بداية لحل القضية.

وكانت فتاة من محافظة عنيزة رفعت دعوى عضل، غير أن المحكمة رفضتها، ما دعا الفتاة إلى اتهام شقيقها بالوقوف خلف معاناتها منذ 7 سنوات وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية المتمثلة بالزواج.

وفي مداخلة مع برنامج ”معالي المواطن“ في نسخته الماضية، روت الفتاة معاناتها، مبينة أن قضيتها لا تتعلق بمنعها من الزواج فقط لأن الخاطب ”عازف عود“، فمعاناتها تعود في الأصل إلى يتمها، مبينة أن ولاية زواجها أصبحت بيد أخيها.