جامعة الجوف توضح حقيقة تعرض طالبة للطعن

نفت جامعة الجوف تعرض إحدى طالباتها للطعن، مؤكدة أن الطالبة تعرضت لتشجنات؛ إثر سقوطها، ونُقِلت إلى المستشفى.
وقالت جامعة الجوف عبر حسابها في “تويتر”: إشارة إلى ما يُتداول حول حادثة طعن طالبة في مجمع كليات البنات في سكاكا، تؤكد #جامعة_الجوف أن حادثة الطعن غير صحيحة، وأن ما حدث هو تعرُّض طالبة لنوبة تشنجات، وتأثرت إثر سقوطها ونُقِلت إلى المستشفى.
وأضافت: مدير الجامعة تابع حالتها مع مدير عام الشؤون الصحية حتى خروجها من المستشفى.
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