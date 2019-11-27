اختفت فتاة تدعى “روابي” 13 عاما، السبت الماضي، بحي الواديين بأحد رفيدة في عسير، فيما تكثف الجهات الأمنية البحث عنها. ووفقاً لـ”سبق” قال ذووها، إن الفتاة استيقظت من النوم صباح يوم السبت وقالت لوالدتها أشعر بألم غريب في رأسي، ومن ثم عادت إلى النوم، وبعد استيقاظ ذويها لم يعثروا عليها في المنزل؛ فيما تم العثور على جميع ملابسها التي كانت ترتديها أثناء نومها بالمنزل.

وأوضحوا أنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية وإلى الآن لم يتم العثور عليها. وناشدوا كل مَن لديه معلومات أو يعثر عليها، أن يُبلغ الجهات المختصة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فتاة في عسير تشكو لوالدتها من ألم غريب في رأسها.. وعند استيقاظ أسرتها من النوم كانت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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