بعد تداول مقطع الراعي السوداني والرحالة السعودي.. الكشف عن تفاصيل اللقاء وهديتي رجل الأعمال

بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الذي شهد تفاعل كبير من المغردين ووسائل الإعلام ، عن الراعي السوداني والرحالة السعودي أثناء لقائهما في منطقة شرقي السودان، إذ أعلن رجل أعمال سعودي تبرعه بمنزل وعمرة لـ”الراعي”.

ووفقا لما نشرته ” عكاظ ” فقد أكد رجل الأعمال أنه شاهد بالصدفة المقطع عبر «تويتر» وتفاعل معه لأنه شعر بعفوية الراعي، وحرصه على إكرام الضيف.

وأضاف رجل الأعمال أنه فور مشاهدة المقطع بدأ بالبحث عن أي وسيلة تقوده إلى الراعي السوداني، وبالفعل تم التواصل مع مصور الفيديو الذي مكنه من الوصول للراعي.

وأوضح أنه تبرع على الفور بكافة تكاليف العمرة للراعي آدم وأسرته، على أن يتم شراء منزل له في السودان، بالتنسيق مع الرحالة، إذ علم أنهم يعيشون في «صندقة» لا تقيهم شمسا ولا زمهريرا، مبينا أنه ليس لديه أي مانع في التنسيق مع السفارة السعودية في الخرطوم، لكافة الترتيبات في شأن دعم أهل الراعي.

من جانبه أكد الرحالة السعودي موثق الفيديو ، أن المقطع حديث جداً، وعفوي جداً، إذ إنه عاد من السودان لمسقط رأسه، قبل أسبوعين فقط، مبيناً أنه يوثق رحلاته السفاري كالعادة التي طاف فيها بالكثير من الدول العربية والإسلامية (شرقي آسيا)، ولا ينشر منها شيئاً.

وحول تفاصيل الأمر قال “إنه كان يمر بالصدفة في تلك المنطقة، ليجد الراعي، وأراد ومن معه شراء التيس للغداء، وكالعادة يوثق كل ما يمر به، ليجد ردة الفعل من الراعي، وبفضل من الله تم توثيقها”.