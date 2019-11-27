منها شلفا ولي العهد.. بن حثلين يعلن تغيير مسميات فئات الإبل في مهرجان الملك عبد العزيز

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل والمنظمة الدولية للإبل فهد بن حثلين عن تغيير مسمى الفئات الأربع الأعلى في مزاين الإبل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الرابعة وهي، فئة المائة، والخمسين، والثلاثين، والعشرين إنتاج، إضافة إلى إبقاء فئة نخبة النخبة الـ 20 المستحدثة للمرة الأولى في المهرجان.

وأوضح بن حثلين أن فئة المائة تم تغيير مسماها إلى “بيرق المؤسس”، وفئة الخمسين إلى “سيف الملك”، وفئة الثلاثين إلى “شلفا ولي العهد”، وفئة 20 إنتاج إلى “كأس النادي”، وجاء ذلك التغيير تشجيعًا للملاك المشاركين في المهرجان ومنحهم حوافز معنوية إضافية تقديرًا لجهودهم التي يقدمونها في النهوض بصناعة اقتصاد الإبل والمحافظة على هذا التراث الأصيل.

وبين أن النسخة الرابعة التي ستنطلق في 15 ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية، شهدت تطويرًا كبيرًا قبل انطلاقها، مشيرا إلى أن النادي يعمل على تغيير النمطية وخلق أفكار جديدة تسهم في ازدهار الإبل على المستوى المحلي والعالمي.