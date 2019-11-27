الديوان الملكي: ولي العهد يغادر إلى الإمارات في زيارة رسمية

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

«بيان من الديوان الملكي »

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، فقد غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هذا اليوم الأربعاء 30 / 3 / 1441هـ الموافق 27 / 11 / 2019م ، للقيام بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها إخوانه أصحاب السمو وعددًا من المسؤولين، ويترأس سموه الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.