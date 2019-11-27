«الزكاة والدخل» توضح «حالة وحيدة» لاسترداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن تقديم طلب استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة بكل سهولة وفي ثوان معدودة في حال تعبئة القرار.

مدة استرداد الضريبة

وأوضحت «الزكاة والدخل»، عبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي للهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أنه يتم استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة بحد أقصى 30 يومًا من تاريخ الطلب.

شروط طلب الاسترداد

وأضافت: طلب الاسترداد لا يتطلب موافقة الهيئة، وعدم إحضار أي مرفقات أو مستندات، كما أن الأمر لا يستدعي إجراء عملية فحص.

الضريبة الانتقائية

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبق قرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلّاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقاً المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، حيث ستكون الضريبة عليها بنسبة 50 في المائة من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي، وذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل.

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وأكدت الهيئة أن المشروبات المحلّاة هي أي مُنتج مُضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحلّيات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزاً للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو «جلّ»، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

نتائج استهلاك المشروب المحلى

وأضافت أن التقارير الصحية أشارت إلى أن النتائج سلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلّى، مؤكدة أنها ستعرّض المستهلك إلى عددٍ من الأمراض كالسكّري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال الفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم بالمشروبات المحلّاة.

وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة السلع الانتقائية لن تطبق على المشروبات المحلّاة التي تحتوي على الحليب ومشتقّاته بنسبة 75 في المائة فأكثر، بالإضافة إلى المشروبات التي تحتوي على سكر غير مضاف بطبيعتها مثل عصائر الفاكهة الطبيعية والمشروبات ذات الأغراض الطبية الخاصة.