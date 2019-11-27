بالفيديو.. القرية السعودية بـ«أبخ» تنقذ اللاجئين اليمنيين بجيبوتي

في مخيم اللاجئين اليمنيين في أبخ بدولة جيبوتي، تبدو لنا صورتان مختلفتان إحداهما أصبحت ماضيًا، بينما الأخرى حقيقة حاضرة عنوانها «القرية السعودية» المقامة للاجئين اليمنيين.

وخلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لـ«مركز الملك سلمان للإغاثة»، روى لاجئون المعاناة التي كانوا يعيشون فيها قبل إنشاء القرية الجديدة بمرافقها المتعددة.

معاناة الحياة مع الصراصير والفئران

وقال أحد اللاجئين: «إنهم كانوا يضطرون للنوم أكثر من 3 أفراد في مربع صغير؛ خوفًا من الصراصير والفئران»، وإلى ذلك تضيف طالبة وهى ترتدي زيًا مدرسيًا «مع مشروع الملك سلمان توفر كل شيء من البيوت والكتب».

وعبر آخر عن سعادته بعد النقلة الكبيرة التي طرأت على حياتهم بقوله «الحمد لله، الله ثم هذا المركز»، ( في إشارة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة).

Advertisements

يواصل المركز تقديم مواد غذائية شهرية متنوعة للاجئين؛ التزامًا بدوره الإنساني لمساعدتهم والتخفيف عنهم حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.

تأسيس المركز

ويُعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركزًا تابعًا للمملكة العربية السعودية، ومخصصًا للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية، تم تأسيسه في 27 رجب 1436هـ، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويقوم المركز بعملية التنسيق مع المنظمات والهيئات العالمية، بهدف تقديم المساعدات للمحتاجين في العالم، ونفَّذ عددًا من البرامج والمبادرات الإنسانية بهدف إيصال المساعدات الإغاثية للمستفيدين منها في العالم.

واستفاد من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة، أكثر من 37 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين.