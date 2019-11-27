«الشورى» يوافق على تعديل نظامَي عقد الاتفاقيات الدولية وجمع التبرعات

وافق مجلس الشورى على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية، وعلى التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.

نظام عقد الاتفاقيات الدولية

وناقش المجلس تعديل مشروع «نظام عقد الاتفاقيات الدولية» المعاد إليه عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

الموافقة على نظام جمع التبرعات

كما وافق المجلس على التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى المعاد إليه عملًا بالمادة 17 من نظام المجلس، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.

وخلال الجلسة أيضًا، طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية، ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها.

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سرعة الإنجاز

وحث المجلس الهيئة على ضرورة التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقًا لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14/2/1440هـ، بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد.

وأيضًا، طالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم، بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، وكذلك تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب.

اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات

وطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو».

كما وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وحكومتي قبرص وتشاد في مجال خدمات النقل الجوي.