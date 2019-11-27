التقاعد: إيقاف طباعة التعريف بالمعاش ورقيًّا بدءًا من الأحد القادم

قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنه سيتم إيقاف طباعة التعريف بالمعاش للمتقاعدين عبر فروع المؤسسة بدءًا من يوم الأحد القادم، وقصر طلب التعريف بالمعاش على الخدمات الإلكترونية بموقع المؤسسة الإلكتروني؛ وذلك تماشيًا مع استراتيجيتها 2022 الهادفة إلى تقديم خدمات متميزة لعملائها.

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد إلى أن بإمكان جميع عملائها طباعة التعريف بالمعاش المعتمد والموثق عبر التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، ودون الحاجة إلى زيارة فروع المؤسسة.

دعمًا للتحول الإلكتروني

وبيَّنت أن هذا الإجراء يأتي دعمًا للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمة لعملائها، وتسهيل الإجراءات لهم، وسرعة الإنجاز والوصول إلى خدمات المؤسسة في أي وقت وأي مكان تحقيقًا لاستراتيجية «التقاعد» 2022.

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وحثت المؤسسة جميع العملاء على سرعة التسجيل في الخدمات الإلكترونية، وتحديث بياناتهم لتحقيق الاستفادة الكاملة من جميع الخدمات المتاحة، والبدء في تجربة خدمة طباعة التعريف بالمعاش المتاحة حاليًّا.

النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش

ومؤخرًا، أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد النسخة الجديدة من التعريف بالمعاش، الذي يمكن طباعته باللغة العربية أو الإنجليزية، ويحتوي على عدد من البيانات المهمة، مثل هوية العميل، ومقدار المعاش الشهري، ورقم الآيبان، كما يتضمن التعريف الرقم المرجعي للخطاب، ورمز الاستجابة السريعة (QRCode).

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد، قد أوقفت طباعة التعريف بالمعاش عبر فروعها بالنسبة إلى المستفيدين اعتبارًا من مطلع نوفمبر 2019م>