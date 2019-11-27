«هدف»: 8 شروط للالتحاق ببرنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن شروط الالتحاق في البرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية.

شروط الالتحاق

وعبر إنفو جراف، نشره الحساب الرسمي لـ«هدف» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حدد 8 شروط للالتحاق بالبرنامج التدريبي لتأهيل خريجي الدبلومات الصحية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهي أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون لائقًا صحيًا.

ومن ضمن الشروط، أن يكون حاصلًا على دبلوم في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ لا تقل مدته عن سنتين، وحاصلًا على تسجيل وتصنيف مهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تخصص الإسعاف وطب الطوارئ.

وكذلك تسجيل المتقدم لبياناته في الموقع الإلكتروني للبوابة الوطنية للعمل طاقات، وإدخال الحساب البنكي الآيبان، وأن يكون المتدرب نشيطًا في نظام التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية طوال فترة البرنامج.

اعتماد الهلال الأحمر للمتقدم

وأيضًا، تضمنت الشروط، أن يكون المتقدم لم يسبق له الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلوم الصحي لحساب وزارة الصحة المدعوم من هدف، واعتماد هيئة الهلال الأحمر السعودي المتقدم وتوقيعه لعقد التدريب.

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إتاحة مراكز ضيافة للأطفال

وأتاح «هدف» للسعوديات الراغبات في إلحاق أبنائهن بمراكز الحضانة عبر الرابط الإلكتروني، للاطلاع على تفاصيل البرنامج والتسجيل فيه والاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج.

ويسهم الصندوق بتغطية جزءٍ من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي: السنة الأولى: يسهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثانية: يسهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الثالثة: يسهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد، والسنة الرابعة: يسهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

دعم الكوادر النسائية

ويعد برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة»، مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويهدف برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة «قرة» لزيادة نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والإسهام في استقرارهن وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.