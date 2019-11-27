كشفت مصادر «عاجل»، اليوم الأربعاء، عن مباشرة الجهات الأمنية بمحافظة صبيا، حادث مقتل امرأة داخل غرفة نومها في قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا.
وقالت مصادر «عاجل» إنه «بعد سماع صوت إطلاق النار، وصراخ شقيق الضحية؛ هرع الجيران للمساعدة؛ حيث تم العثور عليها مقتولة بطلق ناري في الرأس داخل غرفة نومها، وبجوار طفلها البالغ ٦ سنوات».
وتابعت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت موقع الحادثة، ورفعت البصمات تمهيدًا لكشف ملابساتها؛ حيث لم يتبين حتى الآن كيف وقعت.
وستوافيكم «عاجل» بالتفاصيل حال توافرها.
كانت هذه تفاصيل خبر «جريمة الفجر».. العثور على قتيلة بطلق ناري في غرفة نومها بصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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