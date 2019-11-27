«تعليم الأفلاج» تُراقب تفعيل الـ10 دقائق للقراءة والكتابة بـ33 مدرسة

يتابع أكثر من 20 مشرفًا تربويًّا بإدارة تعليم الأفلاج، أداء تفعيل الـ10 دقائق للقراءة والكتابة بـ 33 مدرسة بالمرحلة المتوسطة بالمحافظة، عبر جولات ميدانية على كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك في إطار سعي «تعليم الأفلاج» إلى المساهمة في مساندة المدارس لرفع كفاءة الأداء، ومتابعة آلية تنفيذ وقياس تفعيل الـ10 دقائق للقراءة والكتابة؛ لدورها في رفع نواتج التعلم.

نماذج مساندة لقياس الأداء

وكانت إدارة التعليم بالأفلاج -ممثلة في قسم الجودة وقياس الأداء- قد أصدرت دليلًا إرشاديًّا إلى كل مدارس المرحلة الابتدائية «بنين وبنات» وجميع الأقسام التربوية، تضمن نماذج مساندة لقياس أداء تفعيل «الـ10 دقائق للقراءة والكتابة والكتاب المدرسي»؛ لزيادة معدَّل تنمية مهارتَي القراءة والكتابة لدى طلبة المرحلة الابتدائية في اليوم الدراسي أثناء الحصص الدراسية.