أمر ملكي: ترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على سلك أعضاء النيابة العامة، وأوضح النائب العام الشيخ سعود المعجب، أنّ الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات يأتي في إطار الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين وولي العهد، للنيابة العامة وبما يؤكد على دعمهما السخي لاحتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي، وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة.



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